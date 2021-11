Bentornata Diana Ross!

A distanza di 14 anni ritorna Diana Ross, simbolo della Motown e leader delle Supremes con un nuovo album espressione della sua gratitudine verso la musica: "Thank You". La regina della Disco Music lo annuncia sul suo profilo Instagram e racconta di aver trascorso l'ultimo anno in studio a produrre nuova musica. Un tempo utile a detta della Ross per riflettere anche sul senso di gioia, amore e gratitudine da cui si sente circondata.

Ad accompagnare l'uscita dell'album c'è anche un nuovo singolo, "I Still Believe", una canzone che emana positività e infonde speranza. "I miei figli mi hanno dato fiducia e l'incoraggiamento per realizzare questo video - dichiara Diana Ross -. Dopo aver trascorso quasi due anni senza esibirmi e senza andare davanti alla telecamera, mi hanno aiutato a tornare a stare con molte persone. Sono veramente grata per il lavoro che hanno fatto tutti per far sì che ciò accadesse".









È un album di grande apprezzamento per la vita e per tutti i suoi fan: "Per me c'era l'urgenza di realizzare un album significativo, lavorando con ciò che sta accadendo. Attraverso il potere della musica stiamo creando un nuovo tipo di dialogo che supporta le nostre scelte e le decisioni che prendiamo".

LA TRACK LIST

1. Thank You

2. If the World Just Danced

3. All Is Well

4. In Your Heart

5. Just In Case

6. The Answers Always Love

7. Let’s Do It

8. I Still Believe

9. Count On Me

10. Tomorrow

11. Beautiful Love

12. Time To Call

13. Come Together

Diana Ross - All Is Well