Benvenuta estate.

Anche se le temperature sono allineate da qualche giorno l'estate entra ufficialmente in servizio oggi. L'orario esatto è le 11:14 quando il solstizio entrerà ufficialmente in attività. Il momento in cui il Sole, nel corso del suo moto apparente lungo lo Zodiaco, raggiungerà la sua posizione più settentrionale.

"Il Sole sorto alle 5.37 di stamattina, tramonterà alle 20.51", (rivela il sito l'Unione astrofili italiani) e, con una durata di 15 ore e 14 minuti, il 21 giugno sarà il giorno più lungo dell'anno. "Al mezzogiorno dell'ora solare (ovvero all' una dell'ora legale attualmente in vigore) il Sole raggiunge il punto di massima elevazione sull'orizzonte", osservano ancora gli astrofili della Uai. Nella giornata di oggi, il Sole resterà il massimo numero di ore sopra orizzonte mentre la notte resterà al minimo dell'anno.



