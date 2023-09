CURIOSITÀ Benvenuto autunno Dalle 8.50 di stamattina l'autunno è entrato in servizio e ci resterà fino al 22 dicembre

Benvenuto autunno.

Adesso possiamo affermare con matematica certezza che l'estate è finita. Alle 8,50 di stamattina è arrivato l'equinozio d'autunno.

Le ore di luce continueranno ora a diminuire gradualmente fino al prossimo solstizio d'inverno, il 22 dicembre. Gli equinozi sono i giorni in cui la durata del giorno è uguale a quella della notte e le ore di buio andranno ad aumentare fino al giorno del solstizio d'inverno, il prossimo 22 dicembre.

Alle 8:50 di stamattina il Sole, nel suo movimento apparente lungo l'eclittica cioè la proiezione in cielo dell'orbita terrestre, ha attraversato l'equatore celeste da Nord a Sud.

Il termine equinozio deriva dal latino 'aequa nox', ossia notte uguale, per indicare proprio questo peculiare momento dell'anno che si ripete solo due volte, l'altro equinozio segna l'inizio della primavera.

Ciò significa anche che per chi si trova all'equatore nel giorno degli equinozi il Sole si trova esattamente allo zenit, a 90 gradi rispetto alla superficie terrestre, e può osservare gli oggetti sul terreno non proiettare ombre.

