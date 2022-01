SPORT Berrettini ringrazia l'imodium per la vittoria agli Open Il tennista era reduce da problemi intestinali risolti con l'assunzione del famoso farmaco

Davvero singolare il modo di festeggiare la prima vittoria agli Open australiani di Matteo Berrettini il tennista italiano che al primo turno si è sbarazzato dello statunitense Brandon Nakashima. Ma procediamo con ordine. Ormai da tempo è usanza anche nel tennis quella di far firmare la telecamera con un pennarello al vincitore del match a mò di autografo. Spesso si vedono delle faccine che sorridono, o delle firme che formano dei disegni o alquanto bizzarre.

Matteo Berrettini dopo aver superato il suo primo turno con una partita non certo priva di dfficoltà, ha dovuto sottostare al rito della firma della telecamera, dando il meglio di se ringraziando non lo staff, neanche la famiglia men che meno i tifosi, ma bensì il farmaco che gli ha permesso di portare a termine l'incontro: l'Imodium. Tra le varie difficoltà incontrate durante la partita Matteo ha dovuto fare i conti anche con un attacco diarroico che lo ha costretto a ricorrere a cure famacologiche per poter almeno proseguire la partita. Già all’inizio del quarto set, per esempio, ha dovuto interrompere il gioco per rientrare negli spogliatoi, e per due volte ha richiesto l’intervento dei medici".

Neanche a dirlo in poche ore, oltre che grazie alle prestazioni sul campo, il suo gesto ha conquistato il web.

