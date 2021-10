CURIOSITÀ Best in Travel 2021 Lonely Planet ha pubblicato la liste delle esperienze di viaggio da fare l'anno prossimo

Best in Travel 2021.

Lonely Planet considerata una “bibbia” per chi ama viaggiare ha pubblicato i Best in Travel, la lista le destinazioni per il 2022 più interessanti e le esperienze di viaggio in giro per il mondo da non perdere.





L'edizione di quest'anno mette in risalto quei luoghi che esaltano il tema della sostenibilità e che rispondono meglio alle esigenze dei viaggiatori che sono mutate in tempo di pandemia. Tra le città l primo posto Auckland, per la sua fiorente scena culturale e Firenze, unica destinazione italiana, selezionata per le iniziative tese a decentrare il turismo e renderlo più sostenibile e guidato dalla comunità. Nella sezione dedicata ai paesi Le Isole Cook, uno dei paesi più piccoli al mondo, si aggiudica il primo posto come paese da visitare nel 2022 nella classifica che vede anche mete europee, come la verde Slovenia, o il Nepal, porta d’ingresso alle cime più alte del pianeta. er le ragioni numero uno per Lonely Planet sono i Fiordi occidentali dell’Islanda, regione dell’isola non toccata dal turismo di massa, dove le comunità stanno lavorando per proteggere i loro paesaggi. Spirito comunitario che caratterizza anche lo Shikoku, isola giapponese anch’essa tra le 10 regioni da visitare nel 2022.



