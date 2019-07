Beyoncè, il nuovo singolo è Spirit

E' stata pubblicata The Lion King: The Gift, colonna sonora del nuovo live action Disney prodotta interamente da Beyoncé Knowles. All’interno del disco Kendrick Lamar, Jay-Z, Childish Gambino, Pharrell. Ed il singolo Spirit, New Play su Radio San Marino. Queen B doppia Nala nella versione originale e, oltre ad essere presente nella colonna sonora del film, ha prodotto e registrato canzoni che si preannunciano molto attese.









È online da poche ore anche il video di Spirit, in cui c'è Beyoncé insieme alla figlia Blue Ivy immersa in meravigliosi scenari, dai deserti alle cascate: «Il concept è far capire che l’unico vero art director è Dio», ha dichiarato la cantante.