Beyoncè, il singolo "che balla l'amore": "Cuff it".

Cuff It, il nuovo singolo di Beyonce, è il tipico brano che racconta l'amore in maniera leggera e che si lascia ballare senza giudizi e pregiudizi. L'avventura di una sera vissuta con gioia e spensieratezza. Ad impreziosire l'atmosfera della canzone la chitarra di Nile Rogers che compare anche come uno degli autori del brano.

“Ho voglia di innamorarmi..sono dell’umore giusto per rovinare qualcosa” canta Beyoncè e presenta così il suo ultimo album "Renaissance" sui social:

“La realizzazione di questo album mi ha regalato un posto dove sognare e trovare una via di fuga in un periodo spaventoso per il mondo. Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro si muoveva. La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio. Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto dove urlare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione. Spero che possiate trovare gioia in questa musica. Spero che vi ispiri a rilasciare il wiggle. Ah! E per sentirvi unici, forti e sexy”

Intanto è nata una nuova challenge sulle note del brano, la Cuff It Dance Challenge, ossia una sfida di ballo sulle note di "Cuff It" che consiste nel muovere le labbra a ritmo della canzone muovendo i fianchi come in questo video:

