Beyoncè: lo scatto all'insegna del body positive.

Oltre un milione di like, questa la cifra raggiunta da Beyoncè in alcuni post su Instagram che la ritraggono per un noto brand di calzature e di abbigliamento sportivo. Questi scatti mostrano tutta la bellezza delle sue curve e sono l'emblema del body positive di cui la cantante, vincitrice di 24 Grammy Awards, è testimonial insieme a Jennifer Lopez e Kim Kardashian.

Le foto sono esplosive e non potevano che essere apprezzate da tutti i suoi fan. Tra l'altro per S.Valentino l'abbiamo vista accompagnata dal marito Jay-Z sfoggiare un look molto audace, tutto cremisi. Una minigonna in pelle rossa, cintura dorata, occhiali da sole e dècolletè abbinate per un appuntamento all'insegna del romanticismo.

La coppia ha trascorso la notte degli innamorati in maniera molto semplice: cena romantica con candele, vino e regali.





