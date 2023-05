CURIOSITÀ Biglietto Climatico Un titolo di viaggio ad un prezzo accessibile per sostenere il pianeta favorendo l'uso dei mezzi pubblici si diffonde in Europa anche se con modalità differenti

Biglietto Climatico.

Si torna a parlare di “biglietto climatico” da qualche giorno, sulla scia di altri Paesi europei, anche Germania e Ungheria hanno introdotto questo titolo di viaggio, un biglietto a basso costo per il trasporto pubblico cittadino, gli autobus e i treni regionali su tutto il territorio nazionale.

È una misura (come spiega GreenMe) che non può non avere enormi vantaggi economici e climatici. Ma quanto sono accessibili i biglietti del trasporto pubblico in tutta Europa?

In generale, siamo ancora ben lontano dal godere di un efficace sistema di trasporto pubblico integrato, economico e soprattutto accessibile a tutte le persone.

Nonostante ci siano differenze sostanziali fra i diversi Paesi, l’analisi mostra come il biglietto climatico perfetto ancora non esista in Europa.

Oltre al Lussemburgo e a Malta, che hanno reso il trasporto pubblico gratuito, solo Austria, Germania e Ungheria hanno introdotto biglietti relativamente economici utilizzabili su tutto il territorio nazionale, con un costo medio inferiore ai 3 euro al giorno.

In fondo alla classifica si trovano Bulgaria, Croazia e Grecia. L’Italia? si colloca al ventunesimo posto, dato che non ha un sistema di biglietto unico e ogni azienda del trasporto pubblico ha il proprio.



