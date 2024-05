NEW PLAY Billie Eilish con "Lunch" In attesa di partire per un lungo tour, la cantante presenta il primo singolo estratto dal suo nuovo album, tutto autobiografico

Billie Eilish con "Lunch".

E' uscito il 17 Maggio l'ultimo album di Billie Eilish, "Hit Me Hard and Soft", album che pare essere estremamente autobiografico, in particolare nel suo primo singolo.

“Lunch”, questo il titolo, descrive in modo piuttosto esplicito l' attrazione verso una ragazza che evolve dal desiderio fisico al sentimento autentico ed è proprio di qualche mese fa il coming out dell'artista, espresso ora anche attraverso la musica.

In un’ intervista dello scorso Aprile, realizzata in occasione dell’uscita del suddetto album, Billie Eilish aveva parlato proprio del significato di Lunch, definendola una canzone particolarmente importante per lei che l’ha aiutata a fare chiarezza con sé stessa e con i suoi sentimenti: “Quella canzone in realtà è stata parte di ciò che mi ha aiutato a diventare quello che sono, ad essere reale. Ne ho scritto una parte prima ancora di fare qualsiasi cosa con una ragazza, e poi ho scritto il resto dopo”.

Billie sarà impegnata in un tour mondiale, che coprirà diverse date tra il 2024 e il 2025, partendo dal Québec il 29 settembre 2024 per terminare il 27 luglio 2025 a Dublino.

Unica data prevista per l'Italia è l’8 giugno 2025 all' Unipol Arena di Bologna.









