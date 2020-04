MUSICA Billie Eilish e il misterioso singolo intitolato "Ilomilo" Che cosa significa "Ilomilo"?

Billie Eilish e il misterioso singolo intitolato "Ilomilo".

Billie Eilish è diventata in pochissimo tempo una delle cantanti americane più seguite in Europa, oltre che negli Stati Uniti, ed è anche la più giovane musicista nella storia dei Grammy Award, ad aver vinto, pochi mesi fa, il premio con "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’", come miglior album dell’anno.

Poche settimane fa è uscito il singolo "Ilomilo", pubblicato con un nuovo videoclip: atmosfera onirica, canto malinconico e colori che spaziano dal nero al blu elettrico, il tutto a tema con il titolo dell'album.

Ma cosa significa "Ilomilo"?

In realtà questo titolo insolito è ripreso da un videogame, il suo gioco preferito che ha come protagonisti due sagome che prendono il nome di "Ilo" e "Milo". Si tratta di un game dove non si vince nulla e il cui unico scopo dei protagonisti è quello di ritrovarsi dopo aver superato diverse difficoltà. Una metafora che Billie Eilish ha deciso di accostare alla vita e trasformare in musica per raccontare la paura dell'abbandono da parte di chi si ama.

Ascolta qui "Ilomilo", Billie Eilish





