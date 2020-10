MUSICA Billie Eilish farà un concerto in streaming: "Where do we go" Scopri quando verrà trasmesso!

Billie Eilish farà un concerto in streaming: "Where do we go".

Billie Eilish ha deciso di tornare ad esibirsi e lo farà con un concerto in live stream mondiale! Lo ha annunciato con un post sui suoi canali social: “Mi manca tantissimo fare concerti, per questo farò un live streaming il 24 ottobre e non vedo l’ora di esibirmi di nuovo. Acquistate subito i vostri biglietti!”.

L'appuntamento con il concerto intitolato "Where do we go" verrà trasmesso in diretta ed è fissato per sabato 24 ottobre alle 3 del pomeriggio, a mezzanotte, ora italiana. Basterà collegarsi al sito ufficiale di Billie Eilish dove potrete acquistare il biglietto che vi darà la possibilità di accedere anche on-demand e guardare lo show nelle 24 ore successive.

Inoltre una parte del ricavato sarà devoluto a Crew Nation, un fondo creato per supportare i lavoratori del settore dello spettacolo in grande difficoltà a seguito della pandemia.

In attesa del concerto, possiamo guardare il video di "My future", il suo ultimo singolo uscito a luglio 2020







Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish) in data: 7 Ott 2020 alle ore 10:06 PDT

