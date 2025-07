Bitcoin land

Si chiama El Zonte, ma in El Salvador ormai la conoscono come Bitcoin Beach. Si tratta della prima località al mondo dove tutto può essere pagato in Bitcoin.

Perfino una bottiglietta d'acqua. Complice un esperimento avviato nel 2019 e che è sopravvissuto alla mannaia del Fondo monetario internazionale. Agevolato anche dal fatto che El Salvador non ha una moneta propria, se non il dollaro americano.

El Zonte è conosciuta soprattutto per le sue spiagge e per le ottime condizioni per fare surf. Ma anche perché ovunque si può pagare qualsiasi cosa con i Bitcoin. Un notevole vantaggio per i turisti, che così possono evitare brutte sorprese per la conversione di valuta.

Per pagare, basta scaricare un'app wallet (qualsiasi) e ricaricarla con Bitcoin. I commercianti di El Zonte hanno tutti, oltre alla macchinetta con cui si effettuano i pagamenti elettronici con bancomat o carta di credito, anche quella che genera un Qr code per il pagamento in Bitcoin.

ltrettanto semplice e veloce, come racconta BBC News.