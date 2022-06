Black Eyed Peas: "Don’t you worry", il singolo con Shakira e David Guetta

Tutto andrà bene, questa la promessa in "Don’t you worry", il nuovo singolo estivo di Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta. Un inno di speranza che vede collaborare tre personalità di spicco del mondo della musica che si preparano per regalare un grande spettacolo.

E' uscito anche il video ufficiale che ad oggi conta più di 26 milioni di visualizzazioni su YouTube. Una canzone che ci porterà a tirare fuori tutto il nostro ottimismo e a mettere da parte le nostre preoccupazioni per lasciare spazio alla vita.









Quest’estate, i Black Eyed Peas si esibiranno in concerto il 28 luglio 2022 a Catania durante il Wave Summer Music.



Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta - DON'T YOU WORRY