Blackpink – la girlband K-pop è tornata

Nel mondo, "K-pop" è utilizzato come termine intercambiabile per richiamare sia la musica popolare coreana sia il pop coreano, con particolare riferimento alle canzoni dei gruppi idol, cioè i brani più esportati nel mondo. Pare che la parola "K-pop" sia stata coniata dai giapponesi per vendere la musica popolare coreana nel proprio Paese. Così come viene utilizzato in Occidente il termine "J-pop" per indicare la musica pop giapponese, così il termine K-pop identifica le band sudcoreane che hanno sconfinato dai loro territori d'origine, raggiungendo la popolarità in tutto il resto del mondo. I BTS ne sono un chiaro esempio (lo sanno bene i Coldplay, dopo il grande successo di My Universe, realizzato insieme a loro)

La risposta femminile è arrivata 3 anni dopo la nascita dei BTS, sempre da Seul, la capitale della Corea del Sud, nel 2016. Le Blackpink sono: Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé. Attualmente le Blackpink sono il gruppo coreano femminile con la più alta posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100, grazie al singolo Ice Cream con il featuring della cantante statunitense Selena Gomez, nel 2020. Ed è record per i loro video musicali Kill This Love (2019) e How You Like That (2020) che sono stati i più visti entro le prime 24 ore dall'uscita. Le Blackpink sono anche il primo gruppo coreano ad avere cinque video musicali con almeno un miliardo di visualizzazioni su YouTube, oltre ad essere il primo gruppo femminile K-pop a vincere un MTV Video Music Awards. A tutt'oggi le Blackpink sono il gruppo femminile più seguito su Spotify e la band coreana femminile con il più alto numero di iscritti su YouTube.

Era dunque molto atteso il loro ritorno con il singolo, "Pink Venom", prima traccia dl loro nuovo album Born Pink.

BLACKPINK - ‘Pink Venom’ M/V

"Pink Venom" mette in mostra i punti di forza vocali del quartetto femminile delle Blackpink, utilizzando gli strumenti tradizionali coreani con un forte ritmo hip-hop. “Ricordo la prima volta che ho ascoltato la canzone in studio; era davvero una novità e suonava in un modo che non avevamo mai sentito prima", ha detto Rosé in una conferenza stampa dopo l'uscita. "Volevo solo registrare subito la canzone e mostrare la nostra performance".

In arrivo anche il tour mondiale del popolare gruppo di ragazze K-Pop, con 2 importanti tappe: Riyadh, in Arabia Saudita e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.

Il mondo globale ha i suoi nuovi idoli K-pop, da milioni di stream.. e di dollari!