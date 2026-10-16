MUSICA Blauer con "Oh Mama"

Blauer con "Oh Mama".

E' venuta a trovarci Blauer, giovane artista bolognese che negli ultimi anni si è fatta notare nella scena musicale emergente, conquistando numerosi riconoscimenti e vincendo diversi contest. Ci ha raccontato il suo percorso artistico, il suo rapporto con la musica e la nascita del suo nuovo singolo “HO MAMA”, prodotto da Ramon aka Samsa. Una bella chiacchierata per conoscerla meglio, scoprire la sua musica e i suoi prossimi progetti. Riascolta l'intervista con Irol a Radio San Marino e scopri “HO MAMA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.



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