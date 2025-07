Blu il bistrot di Giorgia

Giorgia ha aperto il bistrot che si chiama Blu nel centro storico di Galatina. Il locale è stato inaugurato lo scorso 28 giugno, in via Umberto I al civico 12. Non è una semplice apertura commerciale, ma di un vero progetto culturale che punta a fondere la tradizione gastronomica salentina con l’amore per l’arte e la musica.

Il locale si trova nei pressi di Palazzo Baldi e fin da subito ha attirato curiosi, appassionati e turisti. Non solo per il richiamo del nome della cantante romana, che lo ha aperto insieme alla socia Valentina, ma per la cura con cui è stato progettato ogni dettaglio.

Blu si inserisce nel contesto storico e culturale della città, valorizzando l'architettura tipica del centro antico con spazi accoglienti, dinamici e curati. L'atmosfera è quella di un luogo pensato per vivere un'esperienza sensoriale completa, dove la buona cucina si intreccia con la bellezza dell'arte.

La cantante romana, da tempo, è legata alla città, tanto da considerarla la sua seconda casa e ha voluto investire in un progetto che fosse anche un tributo al territorio. L'apertura del bistrot è stata accolta con entusiasmo anche dalle istituzioni locali.