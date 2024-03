NEW PLAY BNKR44 con Pino D'Angiò Insieme rispolverano "Ma quale idea", successo italodisco degli anni '80 , portato al successo dello stesso D' Angio

BNKR44 con Pino D'Angiò.

Durante la serata delle cover, i BNKR44 hanno duettato sul palco dell'Ariston proprio sulle note di “Ma quale idea” ed oggi, insieme a Pino D' Angiò lanciano “Ma che idea”, nuova versione della suddetta hit.

Il brano originale è stato riarrangiato dai BNKR44 che hanno aggiunto anche una nuova strofa, appositamente scritta e il pezzo, in questa veste rispolverata è diventato subito un trend virale su tutti i social network.

I ragazzi sono entusiasti di questa collaborazione, ma anche D'Angiò ricambia la stima. Di ritorno dall'esperienza Sanremese ha infatti dichiarato: “I Bnkr44 sono preparati, capaci, fortissimi e determinati, e in più sono artisti. Cosa rara! Mi piacciono molto.”

A partire da Aprile, i BNKR44 daranno il via al loro tour “I LOVE VILLANOVA CLUB TOUR”, che vede già sold out le date di Torino, Napoli, Padova, Perugia e le due serate di Roma. Il gruppo ha inoltre annunciato un'ulteriore tappa romana per l'estate, che li vedrà prendere parte al Rock In Roma, il 18 Luglio.









