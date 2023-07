CINEMA Bob Marley One Love Uscirà nelle sale il 12 gennaio del 2014, un biopic per celebrare il mito, il regista è Reinaldo Marcus Green.

Bob Marley One Love.

Per la sua uscita nelle sale cinematografiche bisognerà attendere il 12 gennaio 2014 nel frattempo il grande affetto per Bob Marley non accenna a diminuire con il tempo nonostante sia scomparso da quaranta anni.

Marley resta senza dubbio uno degli artisti più influenti di sempre. Il film, che si intitolerà Bob Marley: One Love, si concentrerà sulla sua vita dopo l’attentato subìto in Giamaica nel 1977 e sulla sua carriera musicale.

Ad interpretare il re del reggae è stato Kingsley Ben-Adir, mentre Lashana Lynch si è calata nei panni di Rita Marley. In attesa del suo arrivo in queste ore è stato pubblicato il trailer ufficiale.

In un solo giorno il video ha raggiunto quasi dieci milioni di views, segno della grande attesa dietro questo progetto.





