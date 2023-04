NEW PLAY Bob Sinclair in coppia con Quinze L'affermato deejay sceglie il giovane artista camerunense per ridare lustro al grande successo anni '80 "Never knew love like this before"

Bob Sinclair in coppia con Quinze.

Bob Sinclair è senza dubbio uno dei deejay e produttori più affermati del panorama musicale internazionale. Oltre vent'anni di carriera all'attivo e più di cento dischi d'oro e di platino accumulati, l'hanno reso una vera e propria leggenda.

Oggi, a quasi un anno di distanza dalla sua ultima hit, in coppia con Quinze, artista di origine camerunense, ci propone la cover di un pezzo anni '80, dal titolo “Never knew love like this before”.

Il brano, precedentemente portato al successo da Stephanie Mills, vinse un Grammy Awards come “miglior canzone R&B e blues” nel 1981 e ora torna alla ribalta in una nuova veste, proprio grazie all'iniziativa di Sinclair che ha visto in Quinze la persona giusta per reinterpretarlo, regalandogli quella che lo stesso Quinze ha dichiarato essere la realizzazione di un sogno.

E come dargli torto! Nonostante anche lui abbia alle spalle quattro album e sia un'artista decisamente affermato nell'ambito della musica soul, funky e r&b, la collaborazione con Sinclair, che oltre ad essere l'artista che è, ha acquisito il ruolo di icona fashion grazie alla collaborazione con grandi marchi della moda e vanta un grandissimo seguito sul web, non può che essere per lui un onore, oltre che una meravigliosa vetrina.

