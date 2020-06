MUSICA Bob Sinclar apre la bella stagione: arriva “I’m on My Way”! La nuova hit estiva con OMI

Bob Sinclar apre la bella stagione: arriva “I’m on My Way”!.

Insieme alla sua fedelissima compagna di viaggio, la consolle, Bob Sinclar ha intrattenuto tutti i suoi fan durante tutto il periodo del lockdown. Per 55 giorni di fila ci ha fatto ballare quasi cento milioni di persone con i suoi dj set in diretta Facebook.

Impossibile non farsi coinvolgere dalla sua energia e dalla sua passione che lo annoverano tra i dj più amati, per non parlare delle sue hit ormai entrate a far parte della storia della dance mondiale: da “World, Hold On”, “Love Generation” a “Someone who needs me”, “Cinderella” e “Far l’amore".

Ebbene, il periodo di quarantena è stato un momento di grande creatività anche per il Dj francese, tanto che ha deciso di comporre un nuovo brano, “I’m on My Way”, scritto in collaborazione con OMI, voce giamaicana già conosciuta ai più grazie a "Cheerleader" (2015) e "Jambo" (2019).

Un post condiviso da OMI (@omi) in data: 25 Mag 2020 alle ore 1:39 PDT





In questo nuovo singolo possiamo sentire amalgamati i suoni e i colori dell'Africa, utilizzati per dar voce ad un inno di solidarietà e uno stimolo a sostenerci l'un l'altro a superare i momenti più duri e difficili.

"Il mio nuovo singolo, scritto in collaborazione con l’artista giamaicano OMI, è un potente inno. In questi 55 giorni di lockdown ho trovato grande ispirazione e ho cercato di unire la gente con la musica, di farla sentire più vicina. La Giamaica ha un posto speciale nel mio cuore, le mie hit "Love Generation" e "World hold on" erano cantate da due artisti giamaicani, Gary Pine e Steve Edwards". Queste le parole di Bob Sinclar e conclude: "Quando ho incontrato OMI, mentre ero in tour un paio di mesi addietro, ho subito capito che sarebbe successo qualcosa tra noi. Lui emana delle vibrazioni particolari. Ha scritto un formidabile testo spirituale che sembra come una preghiera al mondo. I miei ritmi afro sono il mio feeling per l'estate".

Ascolta qui Bob Sinclar, I'm on My Way (feat. Omi)

I più letti della settimana: