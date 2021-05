Bob Sinclar esce con "We could be dancing"

Dopo il successo di "I'm On My Way", che è stato la colonna sonora dell' estate 2020, Bob Sinclar torna sulle scene internazionali con "We could be dancing". Il brano è interpretato dalla giovane cantautrice svedese Molly Hammer.

Il sound è chiaramente ispirato alla musica degli anni '80 per cui lo stesso Sinclar ha un debole:

"Sono molto legato agli anni '80, a quello stile di vita, alla moda e soprattutto alla musica di quel decennio. Amavo tantissimo la musica "Italodisco" e 'We Could Be Dancing' è un omaggio a quello stile di musica rivisto in chiave moderna ma è soprattutto un messaggio di speranza in questo momento in cui i club sono purtroppo ancora chiusi a causa della pandemia".









Per fortuna la pandemia non è riuscita a spegnere l’entusiasmo del famoso deejay e produttore francese, che continua a contagiare tutti i suoi fans a suon di musica. Sinclar ha fatto centro anche questa volta e possiamo dire che questa nuova canzone si candida ad essere una delle hit dell’estate 2021.