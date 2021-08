CINEMA "Bohemian Rhapsody" potrebbe avere un seguito Il chitarrista Brian May non esclude la possibilità, anche se per ora è solo una valutazione

"Bohemian Rhapsody" potrebbe avere un seguito.

Sono passati 3 anni da che "Bohemian Rhapsody", film diretto da Bryan Singer sulla carriera dei Queen, attraverso la vita del suo frontman Freddie Mercury arrivò nelle sale cinematografiche. Ora sembra sempre più probabile un suo seguito. A dirlo è il chitarrista della band, Brian May, nel corso di uno scambio di post con i fan sui social. “Stiamo valutando, e siamo alla ricerca di idee”, ha spiegato il musicista, che insieme al batterista Roger Taylor sono il nucleo originale della formazione londinese. Ha poi aggiunto: “Sarà difficile, perché nessuno di poi poteva prevedere il successo che ha avuto. Ma lo stiamo valutando: in ogni caso, dovrà avere un gran copione”.

Il biopic, che vinse nel 2019 quattro premi Oscar, tra i quali anche quello per il miglior attore protagonista a Rami Malek, ha avuto un costo che si aggirava tra i 50 e i 55 milioni di dollari, superò al botteghino la ragguardevole cifra di 900 milioni, rivelandosi uno dei più grandi successi della stagione. Altro aspetto non da poco, rilanciando la musica dei Queen verso le nuove generazioni, raggiungendo anche chi, per motivi anagrafici, non si era mai avvicinato.





