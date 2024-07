CURIOSITÀ Bon Jovi Rilancia Il rocker e sua moglie Dorothea Hurley hanno aperto il loro terzo ristorante comunitario negli Stati Uniti che fa parte del progetto JBJ Soul Kitchen

Bon Jovi Rilancia.

I veri rocker non mollano, rilanciano sembra essere il caso di Jon Bon Jovi e sua moglie Dorothea Hurley che hanno aperto il loro terzo ristorante comunitario negli Stati Uniti.

Si tratta di una iniziativa che fa parte del progetto JBJ Soul Kitchen, mira a fornire pasti gratuiti a persone in difficoltà economica, offrendo loro un luogo dove mangiare senza essere giudicati.

[Banner_Google_ADS]

Il frontman dei Bon Jovi e vincitore di numerosi Grammy Awards ha sempre avuto a cuore il benessere della comunità.

Insieme alla moglie, ha già aperto due ristoranti nel New Jersey: il primo nel 2011 a Red Bank e il secondo nel 2016 a Toms River.

Sono ristoranti che non hanno prezzi sui loro menù. I clienti sono infatti invitati a fare una donazione di 20 dollari per coprire il costo del loro pasto.

Chi non può permettersi di pagare ha comunque la possibilità di godere di un pasto caldo, grazie alla politica del ristorante che permette ai donatori di coprire il costo dei pasti per chi è in difficoltà.

Inoltre i clienti possono contribuire al ristorante offrendo il loro tempo come volontari, per esempio lavando i piatti.

I più letti della settimana: