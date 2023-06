CURIOSITÀ Bon Ton da spiaggia Partite per le vacanze? Qualche consiglio per il quieto vivere in spiaggia

Bon Ton da spiaggia.

Estate tempo di vacanze, di spiaggie ma anche di buona maniere. Nel bagaglio ricordate di mettere sempre il bon ton .

Il galateo dovrebbe essere la base in ogni luogo, sempre e comunque. Attenzione allo smartphone, in spiaggia e non soltanto, potrebbe diventare insidioso.

[Banner_Google_ADS]

Evitiamo suonerie a tutto volume, evitiamo le telefonate se non strettamente necessarie. Evitiamo poi di parlare a voce alta. Al vicino di ombrellone i fatti vostri non interessano nemmeno un pò.

Altro temo scottante la sabbia, quando dovete sbattere il telo mare non cospargete di sabbia chi vi sta accanto. Essere sportivi poi è sicuramente un' ottima cosa, ma allenarsi in spiaggia in mezzo alle altre persone decisamente meno.

Sarebbe bene magari scegliere orari poco affollati. Non lasciate i bambini da soli andrebbero tenuti sotto controllo. Stesso accorgimento per gli amici a quattro zampe, nel rispetto degli altri bagnanti e del vostro animale.

Altra regola è prendersi cura dell'ambiente, nulla deve essere lasciato in spiaggia: carta, plastica, filtri di sigarette, vetro.



Audio Gallery



I più letti della settimana: