MUSICA Bono Vox fa una dedica ai medici e infermieri impegnati in prima linea Ecco il video con il brano!

Cantare dai balconi è un atto di resistenza, un modo per esorcizzare la paura e le notizie difficili che da qualche settimana in Italia così come nel resto d'Europa continuano a rincorrersi di ora in ora. Poi alle 18 c'è un momento in cui ci si ritrova tutti, sotto lo stesso cielo, in cui ci si sente tutti parte della stessa squadra, dove in questo caso il campo da gioco diventa il balcone da cui si intona una canzone.

In pochissimo tempo questi video hanno fatto il giro del mondo, ad esserne colpito anche Bono Vox, il leader degli U2 che per l'occasione ha deciso di comporre un brano con dedica poi postato su Instagram: “Per gli italiani che l’hanno ispirata, per gli irlandesi… per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare… Per i dottori, per le infermiere, per chi presta soccorso in prima linea: è per voi che cantiamo”.

Un omaggio a chi affronta in prima linea questa emergenza legata al coronavirus. Il brano si intitola “Let your love be known” e viene cantato al piano:





for ANYONE who this St. Patrick’s day is in a tight spot and still singing. For the doctors, nurses, carers on the front line, it's you we’re singing to. Bono

Un post condiviso da U2 Official (@u2) in data: 17 Mar 2020 alle ore 2:28 PDT

