CURIOSITÀ #Bonoinquarantena: il nuovo tormentone social Lo svago ai tempi del Coronavirus

I modi per svagarsi in questi giorni in cui siamo a casa per contenere il Coronavirus sono diventati davvero tanti, soprattutto grazie alla rete che in questo momento più che mai è diventata la principale fonte ispiratrice. Ad esempio sui social qualcuno ha pensato di lanciare un nuovo tormentone con l'hashtag #BonoInQuarantena.

Non si tratterebbe di Bono degli U2, come molti potrebbero pensare, ma di una serie di foto che ritraggono personaggi famosi dello spettacolo o del cinema, noti per la loro bellezza. Tra questi ritroviamo anche Bradley Cooper, Johnny Depp, Brad Pitt e tanti altri.

La lista è davvero lunga, quindi se cercate su Twitter #BonoInQuarantena potrete rifarvi gli occhi e distrarvi un pò.

Noi abbiamo provato e abbiamo scoperto che tra i sex symbol c'è anche Alberto Angela, super quotato dunque e considerato dalle donne uno dei più affascinati divulgatori italiani della tv.

Buon divertimento!





