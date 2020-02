MUSICA "Boogieman” , il nuovo singolo di Ghali Ft. Salmo Il 20 febbraio l'uscita del nuovo album!

"Boogieman” , il nuovo singolo di Ghali Ft. Salmo.

Si intitola "Boogieman” , il nuovo singolo di Ghali estratto dal nuovo album "Dna". Si tratta di un duetto con Salmo dalle sonorità anni 90 e prodotto da Zef e MACE.

Nel testo Ghali affronta il tema dell'autenticità e di quanto ci si senta inadeguati se si guardano quei feed patinati che si vedono su Instagram. A questo proposito Ghali ha detto: "Nel decennio dell’inestetismo, dove non essere cool è l’obiettivo, chiedere all’ “uomo nero” di non farmi fare cose stupide è la cosa meno cool che mi potesse venire in mente"

Nel titolo c'è un chiaro riferimento all'uomo nero in quanto tale, oltre al film horror e il boogie-woogie, il ballo tipico degli anni Trenta e Quaranta.

Questo nuovo pezzo arriva dopo "I Love You", uscita a marzo 2019, Turbococco e Antisocial con Ed Sheeran. L'appuntamento per presentare il nuovo album è fissato a Milano l'8, il 9 e il 10 maggio 2020 e sarà uno show speciale intitolato "Il concerto a Milano".

Milano non è una scelta casuale come afferma lo stesso Ghali: "Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia".

Ascolta qui "Boogieman” di Ghali Ft. Salmo





I più letti della settimana: