CURIOSITÀ Boom di iscrizioni alla "PlayLover Academy" Il corso che punta a migliorare le proprie tecniche di approccio e seduzione

Boom di iscrizioni alla "PlayLover Academy".

Edoardo De Filippo amava ricordare che "gli esami non finiscono mai" e lui non si riferiva certo a migliorare le proprie tecniche di approccio e poi di conquista in campo sentimentale-amoroso, ma anche in "settore" pare sia così. Arriva a Jesolo la PlayLover Academy, la scuola di miglioramento sociale e sentimentale di Milano, che ha organizzato tre corsi in altrettanti weekend. Cosa incredibile tutti i posti disponibili sono andati sold out con largo anticipo. L'età media dei partecipanti è tra i venti e i trent'anni, ma tra loro spicca un iscritto che di primavere dietro le spalle ne ha accumulate ben 73. Forse ha preso i corsi per una sorta di "corso di aggiornamento"?

[Banner_Google_ADS]



Non ci sono limitazioni di alcun genere: classi, mestieri, estrazioni sociali tutti possono partecipare. Il luogo dove si terranno le lezioni è ancora sotto il più assoluto riserbo, verrà reso noto solo il giorno prima dell'inizio dei corsi. Le iscrizioni sono arrivate da tutta Italia, a quanto pare sono molto interessati ad acquisire tecniche per conoscere e incuriosire le donne. Magari nella speranza di rimorchiare e di vivere qualche avventura amorosa. Si lavorerà sulle persone, puntando a cambiare il paradigma, ovvero che la conoscenza di una ragazza non ha orari, ma può avvenire in ogni momento della giornata. A non aver paura, dei giudizi ma anche di un rifiuto. Quindi ad avviare una conversazione. Insomma migliorare la sicurezza degli uomini, e le loro modalità di relazionarsi, sarà sicuramente apprezzato anche e soprattutto dalle donne.



I più letti della settimana: