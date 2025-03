MUSICA "Born Again" il nuovo singolo di Lisa con Doja Cat e Raye New Play - Radio San Marino

"Born Again" il nuovo singolo di Lisa con Doja Cat e Raye.

"Born Again”: the transformation into a New Woman who embraces her freedom to become the person she desires to be.



"Rinata": la trasformazione in una Nuova Donna che abbraccia la sua libertà di diventare la persona che desidera essere.



Con queste parole si apre il video di “Born Again”, il nuovo singolo di LISA, cantante del celebre gruppo coreano BLACKPINK, che ha scelto di intraprendere la carriera da solista con l'album “Alter Ego”, uscito il 28 febbraio 2025. Considerata una vera e propria icona del nostro tempo, amata dal mondo della moda e ambita dai designer come testimonial, LISA è seguita da una schiera di giovani che la venerano e cercano di imitare la sua bellezza eterea e raffinata. Con il suo crescente successo, lo scorso anno ha ottenuto il riconoscimento globale.

Prima dell'uscita del suo primo album da solista, LISA aveva già svelato il video del nuovo singolo, parte di "Alter Ego". “Born Again” si presenta come una celebrazione della femminilità, della capacità delle donne di reinventarsi e di esplorare appieno il proprio potenziale. Le basi per collaborazioni con altre figure di spicco della musica contemporanea erano già presenti, e infatti LISA ha coinvolto due special guest: Doja Cat e RAYE.

Il video si distingue per la sua sontuosa rappresentazione del potere femminile, ambientato in un contesto black&white che alterna atmosfere oniriche e realistiche, con richiami alla cultura femminista che spaziano dalla magia a Eva nell'Eden. Anche gli abiti, sofisticati e ricchi di dettagli, come piume, corsetti e armature da guerriera moderna, non passano inosservati.

Diretto da Bardia Zeinali, il videoclip è strutturato in quattro atti, in cui ciascuna delle tre artiste ha un momento da protagonista. “Born Again” si aggiunge alle tracce precedentemente rilasciate, come “New Woman” in collaborazione con Rosalía, “Moonlit Floor” e “Rockstar”. Inoltre i fan di LISA potranno vederla anche nei panni di attrice, in quanto è una delle protagoniste della nuova stagione di The White Lotus.

LISA - BORN AGAIN feat. Doja Cat & RAYE

