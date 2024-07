Se vi sentite tipi rock vi segnaliamo una singolare opportunità dal 21 al 25 aprile del 2025 parte “Born to Cruise”, una crociera a tema dedicata a Bruce Springsteen.

L’itinerario realizzato per MSC Crociere in collaborazione con l’associazione Noi&Springsteen e partirà il 21 aprile del prossimo anno alla volta di Barcellona e Marsiglia per poi rientrare in Italia.

A bordo concerti, seminari, tavole rotonde e karaoke. Ci saranno anche il contest fotografico "Ciak. Noi & Springsteen" e un’edizione speciale di "Cover Me", il contest musicale dedicato alle migliori reinterpretazioni di Springsteen.

“Born to Cruise” si terrà sulla MSC Fantasia, si tratta di una nave da crociera lunga 333 metri e già candidata ad ospitare il G8 del 2008.

A bordo potranno salire ben 4.300 passeggeri, che si destreggeranno tra 18 ponti, 25 ascensori, due scalinate in cristallo Swarovski, lucernai in vetro di Murano, 5 ristoranti, 21 bar e 5 piscine.