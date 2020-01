ATTUALITÀ GOSSIP Brad Pitt e Jennifer Aniston fanno sognare i fan Baci, abbracci e carezze durante i SAG Awards 2020

Brad Pitt e Jennifer Aniston fanno sognare i fan.

L'incontro tra Brad Pitt e Jennifer Aniston è avvenuto durante i SAG Awards 2020 (Screen Actors Guild Awards), premi che vengono assegnati a Los Angeles nella notte tra il 19 e il 20 gennaio.

Durante il backstage dell'evento c'è stato un momento che ha catturato l'attenzione dei media ed è stato quando Brad Pitt si è fermato davanti ad un televisore come se fosse totalmente rapito da lei. Stiamo parlando di quell'attimo in cui Jannifer Aniston, emozionata, parla al pubblico dopo aver ricevuto il premio grazie alla sua interpretazione nella serie di AppleTv ‘The Morning Show’.

L'attore, fresco anche lui di premiazione come attore non protagonista per ‘C’era una volta… a Hollywood’ di Tarantino, si è immobilizzato davanti ad un televisore per ammirare, con aria soddisfatta, l’ex moglie. Nel video si nota chiaramente tutta la sua stima per Jannifer.





Fonte video: LaRepubblica.it

E poi non sono mancate le congratulazioni di persona. Nella nostra gallery potete vedere le foto del loro affettuoso saluto!



