BENESSERE Brad Pitt e le star leader dei "No Wash" Ascolta il Reloaded!

Non lavarsi o lavarsi poco sarebbe uno dei tanti modi per salvaguardare il pianeta dal riscaldamento globale. Questo l'ideale su cui poggia il movimento "No Wash", persone comuni e star che hanno deciso di risparmiare su acqua e agenti artificiali, tra questi anche Brad Pitt...

Ne hanno parlato questa mattina Catia Demonte e Angela Giuccioli, ascolta il reloaded!

