CURIOSITÀ Bridgestone World Solar Challenge Per la 17ª volta, prototipi alimentati solo dal sole hanno attraversato il deserto australiano per oltre 3.000 chilometri

Bridgestone World Solar Challenge.

Il Bridgestone World Solar Challenge è tornato, e lo ha fatto con una delle edizioni più impegnative mai registrate. Per la 17ª volta, prototipi alimentati solo dal sole hanno attraversato il deserto australiano per oltre 3.000 chilometri, da Darwin ad Adelaide.

Ma quest’anno, la sfida era ancora più dura: meno sole, più vento, e una competizione serrata fino all’ultimo chilometro. Sono partiti in 34. In gara, veicoli progettati da studenti e università di tutto il mondo, divisi in due categorie: 26 nella Challenger Class (le monoposto più leggere e veloci) e 8 nella Cruiser Class, con modelli pensati per un uso più quotidiano

. Alla fine, 17 team hanno tagliato il traguardo. Un numero in crescita rispetto al 2023, nonostante questa edizione si sia svolta in inverno australe, con circa il 20% in meno di irradiazione solare rispetto agli anni precedenti.

Un dato che rende il risultato ancora più significativo. A vincere nella Challenger Class è stato il team olandese Brunel, con la loro Nuna 13, progettata per affrontare anche le peggiori raffiche di vento: oltre alla solita canopy fin per la stabilità, Nuna 13 montava anche una seconda pinna aerodinamica, una sorta di vela verticale capace di sfruttare il vento laterale per guadagnare spinta.

Velocità media: 86,6 km/h. Tempo totale: 34 ore. Dietro di loro, altri due team europei: Team Twente (Paesi Bassi) e Innoptus (Belgio), arrivati a meno di 30 minuti di distanza. In totale, sono stati nove i veicoli ad arrivare al traguardo entro cinque giorni, con distacchi minimi: tra il primo e il nono classificato, solo 4 ore e 7 minuti.

Una differenza microscopica, considerando la lunghezza e le condizioni della gara.La notizia più incoraggiante per l’Italia arriva dalla Cruiser Class. Il team Onda Solare, con sede in Emilia-Romagna, ha conquistato il terzo posto con la sua Emilia 5.9, nonostante l’auto sia arrivata a Darwin solo tre giorni prima della partenza.

Un’impresa che racconta la tenacia di un gruppo di ricercatori e studenti che lavora da anni su prototipi sostenibili e ultraleggeri.

