Britney Spears: non c'è due senza tre (matrimoni).

Solo poche decine di persone, tutte celebs, al terzo matrimonio di Britney Spears: Madonna, Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore (solo per citare alcune signore presenti). E, sorpresa! il Pinturicchio, cioè Alessandro Del Piero con la moglie Sonia Amoruso. Lui in smoking, lei in lungo color fucsia. Tra tanti brindisi, qualche deriva trash, e molta allegria.

Perchè Alex, molti si sono chiesti. Fermo restando che è sempre uno dei calciatori più famosi al mondo, il motivo dell'invito è più personale: è amico dello sposo Sam Asghari. Infatti dopo il trasloco a L.A. Del Piero si è fatto molte amicizie, tra cui quella con il modello, personal trainer ed attore di origine iraniana. Un'amicizia solida al punto che i due sui loro profili social si definiscono "come fratelli".









