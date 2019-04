Britney Spears ricoverata

Britney Spears, sconvolta per le condizioni di salute del padre, Jamie, che dallo scorso anno soffre di problemi al colon, è stata ricoverata in un centro di salute mentale.Questo secondo il sito Tmz . Britney, 37 anni, è sconvolta per le condizioni del padre che ha già subito due interventi all'intestino, con diverse gravi complicazioni. Poche settimane fa la Spears aveva sopseso la sua tourneè a Las Vegas, ed il motivo ero proprio prendersi cura del padre. Un momento davvero difficile per la cantante, che ha rischiato il break-down. Su Instagram Britney Spears pubblicato un post con queste parole "Prendetevi cura di voi stessi, della mente, corpo, spirito" e "Tutti abbiamo bisogno di un po' di tempo per noi stessi".