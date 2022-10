Bruce Springsteen ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album di cover

Il Boss sta per tornare! Bruce Springsteen ha annunciato l'uscita del suo nuovo album "Only the Strong Survive", come la canzone di apertura del disco, cover del brano di Jerry Butler del 1969, pubblicato anche da Elvis Presley nello stesso anno ed entrata, successivamente, nella UK Chart del 1977 nella versione "Phily Sound" di Billy Paul, resistendo per ben sette settimane.

Tornando al disco, "Only the Strong Survive" conterrà 15 grandi classici Soul e R&B reinterpretati dal Boss. Il nuovo lavoro di Springsteen sarà pubblicato il prossimo 11 novembre dalla Columbia Records. “Only The Strong Survive” celebrerà la musica e i leggendari cataloghi della Motown, di Gamble and Huff e Stax e conterrà pezzi incisi, tra gli altri, dai Temptations, i Four Tops, la grande Aretha Franklin e Diana Ross all'epoca delle Supremes.

Nell'album ci saranno ospiti come The E Street Horns e Sam Moore (per il brano “I Forgot to Be Your Lover”), con gli archi arrangiati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. "Only the Strong Survive" è stato registrato al Thrill Hill Recording in New Jersey e prodotto come sempre da Ron Aniello ed è il primo lavoro in studio di Bruce Springsteen dall'ultimo album di inediti, "Letter To You" del 2020, certificato Platino in Italia.









«Volevo fare un album dove la voce fosse al centro – commenta Bruce Springsteen – E quale musica migliore per farlo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross and The Supremes, Dobie Gray e Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e ai grandi autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è far sì che il pubblico contemporaneo ne sperimenti bellezza e gioia come ho fatto io da quando l’ho ascoltata per la prima volta. Spero che amerete ascoltare queste canzoni tanto quanto ho amato io realizzarle».

Subito dopo l’annuncio sui social, Bruce Springsteen ha pubblicato il primo singolo "Do I Love You (Indeed I Do)", pezzo scritto e pubblicato nel 1965 da Frank Wilson.

Bruce Springsteen - Do I Love You (Indeed I Do) (Official Video)

Nel 2023 Bruce Springsteen con la sua E Street Band tornerà a fare concerti con una serie di date negli Stati Uniti e in Europa. Tre saranno i concerti del Boss in Italia: giovedì 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza.

"Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri fan e non vedo l'ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno e anche dopo!", ha dichiarato il rocker sui social, dall'alto dei suoi 72 anni, portati divinamente!