Bruce Springsteen il nuovo singolo “Do I Love You (Indeed I Do)”.

Dopo varie indiscrezioni, Bruce Springsteen pubblica il primo singolo che farà parte del suo nuovo progetto discografico “Only the Strong Survive” in uscita il prossimo 11 novembre. Il brano si intitola “Do I Love You (Indeed I Do)” e fa parte della tracklist delle 15 canzoni che compongono il nuovo album.

Si tratta di una cover dello storico brano di Frank Wilson e non sarà l'unica perchè tutto il disco del Boss è caratterizzato dalla reinterpretazione di grandi classici americani anni '60 - '70.

"Volevo fare un album in cui cantare e basta – racconta Bruce Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle."

Bruce Springsteen - Do I Love You (Indeed I Do)

