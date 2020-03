Bruce Springsteen pubblica on line tutto il concerto "London Calling: Live In Hyde Park"

Sono tantissime le star che si stanno attivando per rimanere vicine ai propri fan e rendere così la permanenza a casa più gradevole. Anche Bruce Springsteen ci viene in aiuto rendendo fruibile in streaming il concerto "London Calling: Live In Hyde Park".

Dunque sarà possibile vedere lo show completo del 2009 all'Hyde Park di Londra attraverso YouTube e Apple Music, come si legge in un post sull'account Twitter del Boss:

"Pratica l'allontanamento sociale e lo streaming di London Calling: Live In Hyde Park comodamente da casa tua, ora su YouTube e Apple Music nella sua interezza per la prima volta! Il concerto di Bruce and the E Street Band del 2009 è una potenza assoluta".

Ecco il link per guardare il concerto:

https://bspringsteen.lnk.to/LondonCallingConcert



Guarda qui un piccolo estratto di "London Calling: Live In Hyde Park"