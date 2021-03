MUSICA Bruno Mars e Anderson Paak diventano i Silk Sonic! Il primo singolo: “Leave the Door Open”

Bruno Mars e Anderson Paak diventano i Silk Sonic!.

Silk Sonic, è questo il nome del duo Anderson .Paak e Bruno Mars che nasce nel 2017 per gioco durante una jam organizzata per puro divertimento e che è diventata nel tempo una cosa seria. I due artisti infatti si sono chiusi in studio e hanno lavorato insieme per dar luce ad un progetto che con molta probabilità si chiamerà “An evening with Silk Sonic”.

Per ora ne hanno condiviso un primo assaggio con il singolo “Leave the Door Open”, un vero e proprio tuffo negli anni '70 in un'atmosfera magica, sognante. Il loro sound trasuda di soul e black music seventies e sono chiari i loro riferimenti, da Al Green a Marvin Gaye, ma non solo...

Le premesse del duo sembrano ottime, non ci rimane altro che attendere l'uscita dell'intero album d'esordio e metterci all'ascolto del primo singolo!

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

