Trattasi di un videogame, realizzato dai ragazzi bolognesi del "Trinity Team" e che ha per protagonisti due icone del cinema italiano, Bud Spencer e Terence Hill. Il titolo è Slaps and Beans, appartenente al genere "Picchiaduro a scorrimento" il gioco porta chi lo manovra all'interno di alcune tra le più popolari pellicole di successo della coppia. La storia, completamente nuova, è un omaggio ai film realizzati negli anni 1970 e '80 dalla coppia di attori italiani, con Bud Spencer (Carlo Pedersoli) e Terence Hill (Mario Girotti) che dovranno sventare i piani diabolici di un gruppo di cattivi guidati dal cattivissimo «Capo». Le ambientazioni del gioco sono quelle della filmografia della coppia e spaziano dal vecchio e selvaggio West a Miami (la città de I due superpiedi quasi piatti, Nati con la camicia), passando per l'isola tropicale di Chi trova un amico trova un tesoro.





Slaps And Beans è un picchiaduro a scorrimento orizzontale che prende spunto dai grandi classici del genere, come Double Dragon o Golden Axe, ma con meccaniche di combattimento avanzate mirate ad ottenere coreografie di combattimento il più possibile fedeli alle scazzottate di Bud e Terence. In alcuni momenti occorrerà utilizzare le abilità specifiche dei protagonisti come, l'agilità di Terence e la forza di Bud, per superare ostacoli e procedere nella storia. L'ingrediente fondamentale del gioco sono ovviamente le classiche scazzottate di Bud e Terence, ma esso è arricchito dalla presenza di diversi minigiochi, come gare di dune buggy, l'automobile di ...altrimenti ci arrabbiamo!. La grafica è realizzata in pixel art anni 90.La colonna sonora è costituita da un campionario di effetti e da molti brani degli Oliver Onions, il duo musicale composto dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis che ha realizzato le colonne sonore della maggior parte dei film della coppia.