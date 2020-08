CURIOSITÀ Bugatti Chiron e Porsche 911 si scontrano: 3,5 mln di euro di danni Incidente di lusso in Svizzera al Passo del Gottardo

Bugatti Chiron e Porsche 911 si scontrano: 3,5 mln di euro di danni.

Un eccesso di "cavalli" sicuramente la causa di un incidente "di lusso" avvenuto a Ferragosto in Svizzera (dove se no?). Al Passo del San Gottardo si era formata una coda di mezzi, tra auto, camper e ... supercar! Due di loro, in una azzardata mossa di sorpasso, si sono urtate. I due conducenti, stanchi di aspettare in fila, hanno avuto la stessa idea: superare tutti. Purtroppo uno dei due non si accorto della prima auto già in corsia di sorpasso, ed uscendo in velocità l'ha urtata violentemente. Coinvolto anche un camper, il cui guidatore è stato ricoverato a scopo precauzionale.



All'arrivo della Polizia del Canton Ticino, dopo aver sgomberato la strada nel frattempo bloccata, nello scrivere il verbale (non si sa se i due abbiamo compilato o meno la constatazione amichevole) è stata riferita una prima stima dei danni, di circa 3,7 milioni di franchi, cioè 3,5 milioni di euro. Da qui i titoli della stampa svizzera l'ha definito "un incidente di lusso".





Ed ora la palla passa ai periti assicurativi (non li invidiamo) e soprattutto ai carrozzieri che dovranno rimettere in strada i due costosissimi bolidi con, immaginiamo, l'emissione di una fattura particolarmente congrua... fortunelli!









I più letti della settimana: