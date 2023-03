ATTUALITÀ Bullismo: multa fino a 300 euro per i genitori La stretta del Sindaco di Cento

Bullismo: multa fino a 300 euro per i genitori.

Il bullismo sta diventando un fenomeno sempre più dilagante e in queste ore sta facendo discutere il provvedimento proposto dal Sindaco di Cento, piccolo comune nel ferrarese, che prevede una multa da 100 fino a 300 euro per i genitori dei ragazzi e dei bambini che si comportano da bulli. Per saperne di più, ascolta il nostro reloaded!

