Buon compleanno a Keith Richards!

Dici Rolling Stones e immediatamente pensi a lui: Keith Richards. Oggi spegne 77 candeline ed è la prova vivente di quanto anche a quell'età si possa essere rock! Una vita, la sua, dedicata alla musica, nato a Dartford, nella contea del Kent, il 18 dicembre 1943, è stato nel 1962 insieme a Mick Jagger e Brian Jones, uno dei fondatori della storica band dei Rolling Stones.

Da sempre chitarrista della band e in alcune occasioni anche cantante, durante la sua carriera ha collaborato con diversi artisti, è stato attore in due film della serie Pirati dei Caraibi, ha inciso tre album da solista e oggi si dichiara appassionato di orticoltura.

Si avete capito bene, dopo aver provato qualsiasi tipo di eccesso, Keith pare aver riscoperto i piaceri della vita e proprio in occasione del lockdown e del blocco dei concerti, dice di aver scoperto un amore sconfinato per le piante e di conseguenza per il giardinaggio.









“Ho visto crescere i frutti del mio giardino, davvero incredibile”, ha detto. “Ho passato l’intera estate ad ammirarlo e anche a fare un po’ di giardinaggio da solo, annaffiando le verdure e il resto. Adesso vivo una vita più normale”. Dunque si tratterebbe di una nuova versione del chitarrista degli Stones e soprattutto in contrasto con quegli eccessi a cui eravamo abituati e dai quali sembra essersi allontanato.

Tra l'altro, non è l'unico della band ad aver deciso di mettere la testa a posto perchè anche Ronnie Wood ha raccontato di aver iniziato a lavorare a maglia: “lavoro a maglia, tenevo il rocchetto di lana per mia madre. Mi ha insegnato il punto semplice e lo faccio ancora oggi. Faccio infinite sciarpe adesso.”