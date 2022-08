1'55 lettura

Giovanni Rivera, ma per tutti sarà Gianni, nasce il 18 Agosto del 1943 ad Alessandria. Entra giovanissimo, a soli tredici anni, nelle fila della squadra locale, come centrocampista. Nel 1958 fa il suo esordio in serie A con la prima squadra. Vestirà la maglia dell'Alessandria fino al 1960, quando viene notato da Pedroni, ex calciatore del Milan, che lo segnala tempestivamente a Viani,chiedendo di fargli sostenere un provino con Schiaffino a Linate. Nello stesso periodo anche Benito Lorenzi, ex calciatore dell'Internazionale, lo indicò ai dirigenti nerazzurri. Ma Gianni Rivera era ormai destinato ai rossoneri, che pur, lasciandolo ancora una stagione ad Alessandria, ne acquisirono la comproprietà nel 1959.









L'allora presidente del Milan, Andrea Rizzoli dichiarò: «Ho speso un sacco di soldi per acquistare un ragazzino di cui sconosco persino il nome». Curioso il fatto che la Juventus l'avesse rifiutato poiché troppo esile. Cosa riportata da diverse fonti, è stata però smentita dallo stesso calciatore nel 2013. Al suo esordio nel Milan, Rivera ha solo 16 anni, un anno dopo fa il suo secondo esordio con la maglia azzurra della nazionale italiana. Gianni Brera, giornalista sportivo d’eccellenza, lo battezza "l'abatino",piccolo abate, a sottolineare l’atteggiamento sempre “senza peccato” del Rivera fuori dal campo e la pochezza fisica del Rivera in campo. L’Abatino: termine settecentesco, riferito a uomo fragile ed elegante, così dotato di stile da apparire manierato e, qualche volta, finto. Nomignolo che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. Gianni Rivera si ritira, il 20 giugno 1979 dopo aver trascorso 19 stagioni in rossonero, di queste 12 da capitano. E aver collezionato 527 presenze e 158 reti. L'ultima partita ufficiale sarà Lazio-Milan 1-1 del 13 maggio, sua 501ª presenza in Serie A.

Buon compleanno abatino Rivera.