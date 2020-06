CURIOSITÀ Buon Compleanno Alfa Romeo Spegne 110 candeline il marchio automobilistico del biscione

Buon Compleanno Alfa Romeo.

Buon compleanno all'Alfa Romeo che il 24 giugno ha spento 110 candeline, fu proprio in quel giorno che l'ingeniere Nicola Romeo diventò il proprietario degli stabilimenti dell'ALFA , acronimo di,"Anonima Lombarda Fabbrica Automobili" unendo di fatto il suo nome al marchio. Da quel momento si diede inizio ad una avventura bellissima, la prima auto fu la 24 HP che ancora oggi colpisce gli appassionati di automobili, ha un passato anche nel mondo delle corse.













Fu nel 1950 e 51 vincendo in entrambi gli anni il campionato mondiale piloti. Dal 1961 al 1969 fornirà soltanto motori, propulsori a 4 cilindri in linea. Successivamente Bernie Ecclestone, proprietario della Brabham, fece un accordo con l'Alfa Romeo per la fornitura di motori dal 1976 al 1979. I propulsori, progettati da Carlo Chiti, erano boxer a 12 cilindri e producevano una potenza di 510 bhp contro i 465 bhp dell'onnipresente Cosworth DFV. Tornerà fisicamente sui circuiti nel nel 1979 per restarci fino al 1985 disputando in tutto 110 gare. In occasione del compleanno la casa del biscione ha aperto le porte del suo museo all'interno del quale è possibile ammirare 150 modelli di automobili storiche che i visitatori hanno avuto modo di ammirare per la prima volta. Una splendida collezione suddivisa in 18 aree tematiche che trasportano il visitatore dagli albori della Formula Uno e Formula Indy passando per motori stradali, ma non solo, aeronautici e nautici, e tanti trofei e oggetti dʼarte.La Casa milanense inoltre, ha voluto che il Museo fosse visibile in tutto il mondo, ha quindi organizzato un tour virtuale attraverso una serie di 6 video. Altra occasione da non perdere nella visita al Museo è la nuova sezione “Alfa Romeo in divisa”, dedicata alle auto fornite allʼArma dei Carabinieri.









Alle spalle 110 anni di storia, ma il futuro con ancora tante radici da piantare. Lʼauto testimonial del 110° anniversario Alfa Romeo è la "Giulia GTA, “cattivissima” versione racing della berlina, ancora più potente della Giulia Quadrifoglio. Il motore V6 2.9 Bi-Turbo è stato potenziato da 510 a 540 CV e, grazie all’adozione di materiali ultraleggeri, il peso complessivo è stato ridotto di buoni 100 chili rispetto a Giulia Quadrifoglio. Alfa Romeo 110° Anniversary, è anche un sguardo al mondo delle due ruote con una mountain bike elettrica con batteria da 500 Watt potente e silenziosa e una livrea ad hoc studiata insieme al Centro Stile Alfa Romeo. Infine AUDES Group, licenziatario ufficiale dell’abbigliamento Alfa Romeo, che ha realizzato una collezione celebrativa che sarà disponibile entro fine 2020.



























I più letti della settimana: