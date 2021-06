CURIOSITÀ Buon Compleanno Bicicletta Compie 202 anni il mezzo che Enzo Ferrari definiva "perfetto"

Buon Compleanno Bicicletta.

Se si pensa la ruota è stata inventata più di 4.500 anni fa, sapere che invece la bicicletta compia appena due secoli, suona di strano.....ma è la verità. Era infatti il 26 giugno 1819 quando W. K. Clarkson Jr mise il suo nome sul brevetto a New York il "velocipede". Ricorrono dunque i primi duecento anni di questa "macchina" definita più volte magica, senz'altro la più economica in termini di consumo energetico e distanza percorsa, il mezzo di trasporto ideale per il nostro povero pianeta febbricitante. «La bicicletta è la macchina perfetta»,cos' la chiamava Il "Drake Enzo Ferrari", perché diceva, "ha in sé tutto. Non consuma. Non inquina. Non ha bisogno di benzina. E' un mezzo economico per questo, alla portata di tutti mettendo in stretta relazione le persone con l'ambiente, poi quando si pedala non si è isolati in un abitacolo come in auto". E fu proprio il Drake che assieme a Ernesto Colnagoi inventò la prima bicicletta in carbonio.

Allora " tanti auguri bicicletta"

