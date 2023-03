Buon Compleanno Cenerentola!

4 marzo 1950 è la data dell'esordio ufficiale. Quel giorno arriva nelle sale cinematografiche italiane Cenerentola, film d’animazione che si basa sull’omonima favola di Perrault.

Diventato Un classico che ha aiutato la Disney ad uscire da un periodo molto buio e di grandi difficoltà economiche, quello attraversato subito dopo la seconda guerra mondiale.

Proprio con Cenerentola ci fu il riscatto, fu infatti un grandissimo successo che fece guadagnare alla compagnia complessivamente, 85 milioni di dollari a fronte di una spesa di realizzazione di 3.

Per realizzare il film d’animazione furono usati attori veri che negli studi Disney ricreavano le scene in veri e propri set, in questo modo gli animatori potevano prendere spunto per i loro disegni, soprattutto a livello di espressioni del volto e movenze.