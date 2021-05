CINEMA Buon Compleanno Clint Rocciosi, burberi, scontrosi dal cuore tenero, sono i personaggi della sua carriera cinematografica che ce lo hanno fatto amare

Che fine ha fatto il vecchio adagio per cui anticipare gli auguri di compleanno porta male? Tutti a fargli auguri prima del tempo, ma lui Clinton Eastwood Jr. è nato oggi a San Francisco nel 1930. Da una famiglia di origini irlandesi, scozzesi, olandesi e inglesi, per essere precis, figlio di Clinton Eastwood Sr. (1906-1970), di mestiere operaio in una fabbrica di acciaio e di sua moglie Margaret Ruth Runner (1909-2006), impiegata alla IBM. Clint è un attore, regista, produttore cinematografico e compositore, lo abbiamo amato da subito con il mezzo sigaro all'angolo della bocca nella trilogia western del dollaro di Sergio Leone. Abbiamo infiniti motivi che ci portano a voler bene a questo roccioso signore sempre imbronciato che è riuscito a farci apprezzare dei suoi personaggi la scorza da duro esterna, ma solo per proteggere la sensibilità e il cuore da giusto senza fronzoli. Cuore che nella vita reale lo ha portato ad esporsi anche per candidati repubblicani controversi, riuscendo sempre ad andare oltre ogni barriera partitica e ideologica. Clint è di tutti. In questi tempi di scontri frontali e generalizzati, è un’utopia vivente.





Ma nella sua vita non tutto è sempre andato per il verso giusto ad esempio fu costretto a cambiare dieci scuole nei primi dieci anni della sua istruzione scolastica, crebbe timido e introverso e fu per un lungo periodo affidato alla nonna che aveva una fattoria per l'allevamento di galline a Sunol. Quando il padre riuscì a trovare un lavoro stabile a Oakland nella Container Corporation of America, Eastwood poté iscriversi alla Oakland Technical High School dove cercò di essere uno studente diligente e di dare soddisfazione ai suoi genitori, che rispettava moltissimo. Si impegnò anche nello sport, ottenendo un discreto successo nella locale squadra di basket grazie anche ai suoi 1,93 m. Nei mesi estivi cercava di aiutare la famiglia lavorando come guardia forestale, taglialegna, benzinaio, magazziniere.

