Buon Compleanno Dylan Dog

Nel settembre del 1986 in pochi, in via Buonarroti a Milano, avrebbero scommesso una lira su quel tizio in giacca nera e camicia rossa che aveva per spalla un sosia di Groucho Marx.

Meno di tutti il suo editore Sergio Bonelli, che con il fumetto d'autore ci aveva già provato prima nella seconda metà degli anni Settanta con "Un uomo un'avventura", la collana di grandi volumi firmati da autori come Pratt, Manara, Battaglia e Toppi, e poi con la Bonelli-Dargaud, la joint venture italo-francese chiusa nel 1986 dopo l'esperienza di diverse pubblicazioni "alte".

Il ritorno al fumetto popolare era quasi una scelta di campo. Albi da edicola, 96 pagine, bianco e nero, una formula seriale, un eroe, azione e avventura, insomma.

L'idea che arrivò da Tiziano Sclavi era però un'altra cosa: fare horror per parlare d'altro. Sclavi aveva capito che l'orrore poteva essere una lente per raccontare le paure molto più concrete della società. Bonelli accettò la scommessa.

Da allora, il cuore di Dylan Dog è rimasto proprio lì, nel contrasto tra una forma popolare e un modo di raccontare tutt'altro che convenzionale.

Perché Dylan è, formalmente, un bonellide come gli altri: ne ha la struttura seriale, le storie autoconclusive, i personaggi fissi (l'ispettore Bloch e la sua ulcera in testa a tutti).

E ha i suoi oggetti-feticcio, che ritornano da un albo all'altro: il Maggiolino bianco, il galeone mai finito, il clarinetto. Ma dentro quella cornice Sclavi ha infilato tutto quello che il fumetto popolare da edicola sembrava non poter fare: la nevrosi come motore narrativo, il finale che spiega e non spiega, il mostro che spesso è meno mostruoso di come poteva sembrare, la citazione di Romero accanto a quella di Shakespeare.

Fino ad allora il confine sembrava netto. Da una parte le riviste come "Linus", "Corto Maltese" e "Frigidaire", dove abitava il fumetto colto, quello che arrivava nelle librerie, nelle università, sulle pagine culturali dei giornali.

Dall'altra l'edicola: i mensili popolari, comprati a migliaia e molto meno frequentati dalla critica. Dylan Dog ha cominciato a far crollare quel muro non con un manifesto, ma con la tiratura: ha dimostrato che si poteva fare fumetto d'autore con il ritmo di un mensile da edicola e che il pubblico non aveva affatto paura di storie più complesse, colte e ambiziose.

All'uscita dei primi numeri, però, i lettori erano pochini. Poi la valanga. Nell'aprile del 1990, la copertina del numero 43, il cult "Storia di Nessuno", annunciava una "tiratura da far paura": 185 mila copie.

Due mesi dopo erano diventate 200 mila. Tra il 1992 e il 1993 Dylan Dog arrivò a superare Tex per numero di albi venduti, cosa che in casa Bonelli equivaleva a un parricidio. Il picco sarebbe arrivato pochi mesi dopo, quando la serie toccò circa 530 mila copie.

Sommando ristampe, raccolte e collane parallele, negli stessi anni si arrivò a parlare di un milione di copie complessive al mese. Le cifre cambiano a seconda di cosa si conta, ma l'ordine di grandezza resta quello di un fenomeno editoriale di massa, non semplicemente di un comic.











